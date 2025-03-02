Украина не получит денег, если не будет стремиться к миру, - министр торговли США

По словам министра торговли США, украинская делегация совершила визит в Вашингтон не ради мира.

Украина не получит денег от США, пока не будет стремиться к завершению войны и миру. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник в эфире Fox News.

"Зеленскому надо было услышать это непосредственно от США, которые финансируют Украину: "Мы не дадим вам денег, если вы не будете стремиться к миру"", - сказал он.

Лютник отметил, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне прошла неудачно, так как украинская делегация прибыла якобы не ради мира.

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"У нас были расставлены столы для подписания (сделки о полезных ископаемых - УНИАН). Это все было задумано, чтобы все было красиво. А вместо этого мы пообедали сами, без делегации Зеленского, потому что они приехали не ради мира", - подчеркнул министр торговли США.

Лютник добавил, что Трамп хочет завершить войну в Украине. По его словам, президент США считает, что с российским диктатором Владимиром Путиным следует быть рассудительным.

"Вы не можете сказать, что Путин - террорист, а потом позвонить ему и попытаться договориться с ним о мире. Поэтому вы должны быть сбалансированными. Дональд Трамп знает, как быть посредником. Он знает, как это арбитрировать", - подчеркнул он.

Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне - важные новости

Ранее профессор международной политики из Кёльнского университета Томас Йегер в комментарии Bild заявил, что президент США Дональд Трамп "срежиссировал" ссору перед камерами во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, чтобы унизить его публично. По его словам, сперва вице-президент США Джей Ди Вэнс и Трамп раздразнили Зеленского, а потом "укусили".

Кроме того, в The Wall Street Journal считают, что конфликт Зеленского и Трампа был неизбежен. Отмечается, что Зеленский полагается на собственные инстинкты, а не на систему, и не готов к подчинению.

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