Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить сделку с Россией, чтобы положить конец войне в Украине. При этом, как пишет The Hill, она сделала предположение, что война может закончиться уже на следующей неделе.

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем сделать это на этой неделе", - сказала Ливитт журналистам.

Она также рассказала, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждениях предлагаемой сделки с Украиной о добыче полезных ископаемых.

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"Когда речь идет о критически важных минералах, это важная часть для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары. И это также будет отличным экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и для украинского народа, а также для восстановления своей страны после этой жестокой войны", — заявила Ливитт.

Как напоминает изздание, ранее президент США Дональд Трамп предположил, что у президента Украины Владимира Зеленского "нет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами, касающихся мирных переговоров в будущем.

Война в Украине - новости

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в России готовятся объявить "победу" в войне против Украины на третью годовщину полномасштабного вторжения - 24 февраля.

По результатам переговоров России и США в Эр-Рияде Госдеп США заявил о "важном шаге вперед" на пути к миру в Украине. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Россией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) речь не шла ни о каких деталях потенциального мирного соглашения, вроде снятия санкций или территориальных уступок. По его словам, Вашингтон согласился на прямые переговоры с Россией, чтобы выяснить, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

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