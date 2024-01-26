Предложение, обсуждаемое в Конгрессе, существенно изменит иммиграционную политику США.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали текст соглашения по безопасности южной границы с Мексикой. Соглашения достигли, несмотря на усилия экс-президента США Дональда Трампа и его союзников по срыву переговоров.

От принятия этого документа зависит возобновление помощи Украины, ведь запрос на дополнительное финансирование не принимают именно из-за пограничной политики. Как пишет The Guardian, текст документа должны обнародовать в ближайшие дни.

"Предложение, обсуждаемое в Конгрессе, существенно изменит иммиграционную политику с целью сдерживания миграции на фоне рекордного потока людей, прибывающих к южной границе США. Это включало бы значительные уступки со стороны демократов в обмен на поддержку республиканцев в вопросе предоставления военной помощи Израилю и Украине", – отмечает издание.

Журналисты пишут, что неспособность заключить сделку будет иметь глобальные последствия. В Пентагоне предупредили, что украинские солдаты на передовой тяжелой войны с Россией рискуют остаться без боеприпасов.

В свою очередь лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что "будущее войны в Украине" и "безопасность нашей западной демократии" зависят от достижения Конгрессом сделки.

Помощь Украине от США: ключевые моменты

20 октября 2023 года президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение дополнительного финансирования. Там предусмотрены деньги для помощи Украине, Израилю и Тайваню. В частности, около 61 млрд долларов – только для Украины.

Несмотря на актуальность вопроса и многочисленные напоминания о необходимости одобрить запрос со стороны американских властей, запрос законодатели не одобрили до сих пор. Вопрос блокируют из-за проблем с безопасностью границы с Мексикой.

Во второй половине января 2024 года после заседания в формате "Рамштайн" начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк подчеркнул, что нет сценария прекращения помощи от Соединенных Штатов Америки.

В то же время лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл во время выступления в Конгрессе подчеркнул, что помощь Украине отвечает национальным интересам США. Он подчеркнул, что Штаты прямо заинтересованы в том, чтобы не позволить авторитарным режимам перекраивать карту мира с использованием силы.

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