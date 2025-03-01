Канцлер казначейства Британии отметила, что Лондон не будет выбирать между Украиной и США.

Первый транш из 3 миллиардов фунтов ежегодной помощи Украине от Великобритании будет разблокирован в ближайшие несколько дней. Об этом заявила канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз в интервью LBC.

"Мы взяли на себя обязательство выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов в год на поддержку Украины столько, сколько потребуется, и недавно приняли закон, позволяющий использовать замороженные российские активы и прибыль от них для поддержки Украины. И первый транш из этих 3 миллиардов фунтов будет разблокирован в ближайшие несколько дней в знак нашей постоянной приверженности поддержке народа Украины", - сказала она.

Ривз отметила, что Британия не будет выбирать между Украиной и США на фоне конфликта в Белом доме, но продолжит поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией. Она подчеркнула, что Лондон будет работать с союзниками и партнерами по всему миру. По ее словам, украинский народ может быть уверен в том, что Британия полностью на его стороне.

Видео дня

Также Ривз не стала отвечать на вопрос журналиста о том, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед лидером США и его администрацией за конфликт, который произошел вчера, 28 февраля, во время его визита в Вашингтон.

Поддержка Украины - важные новости

Ранее в министр экономики Германии Роберт Хабек призвал свою страну и Европу быстро разблокировать 3 млрд евро военной помощи для Украины. По его словам, Украине нужны эти деньги, чтобы в первую очередь заказать новые системы ПВО.

Кроме того, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе поделился, что его страна выделила на помощь Украине 1,5 миллиарда долларов. При этом он указал, что Австралия будет и дальше поддерживать Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: