По словам министра экономики Германии, Украине нужны эти деньги, чтобы в первую очередь заказать новые системы ПВО.

После скандальных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским министр экономики Германии Роберт Хабек призвал свою страну и Европу к быстрым действиям, пишет tagesschau.

"Германия и Европа стоят рядом с Украиной. Мы не дадим им упасть, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украине, мы должны сделать все возможное в краткосрочной перспективе", - подчеркнул он в интервью журналу Der Spiegel.

В частности он призывает выделить Украине пакет вооружений суммой три миллиарда евро.

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В tagesschau напомнили, что перед Рождеством бывший канцлер Германии Олаф Шольц отменил такие планы.

В то же время Габек отметил, что теперь эти три миллиарда евро должны выделить в первую очередь, чтобы Украина могла заказать системы ПВО.

Также министр экономики Германии призвал выяснить, можно ли использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Украине в войне против РФ.

"Европа должна делать больше для своей безопасности. Она должна собрать всю свою решимость и силу для этого. Это не игра", - добавил Габек.

Украина и Германия - последние новости

Ранее сообщалось, что лидеры Германии поддержали Украину после ссоры между Зеленским и Трампом. Они отметили, что будут помогать Украине и призвали никогда не путать агрессора и жертву в этой страшной войне.

В то же время еще до встречи Зеленского и Трампа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пригрозила последствиями для США из-за политики американского президента в отношении Украины.

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