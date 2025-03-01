Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского заявил, что Канберра будет и дальше поддерживать Киев. Политик уверен, что мир в Украине возможен.
"Народ Украины борется не только за свой национальный суверенитет, он борется за верховенство международного права", - заявил Альбанезе журналистам в Сиднее.
При этом он указал, что Австралия будет и дальше поддерживать Киев.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, потому что это борьба демократической нации против авторитарного режима, возглавляемого Владимиром Путиным, который явно имеет империалистические замыслы не только в отношении Украины, но и всего региона", - отметил австралийский политик.
Также он заявил, что Австралия выделила на помощь Украине 1,5 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиарда - военная помощь.
Кроме того, Альбанезе выразил уверенность в том, что мир в Украине возможен.
Встреча Зеленского и Трампа - главные новости
28 февраля президент Владимир Зеленский посетил Белый дом. В Овальном кабинете между Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.
Иностранные лидеры и политики выразили поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в США. В частности слова поддержки адресовали украинской стороне премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и другие.