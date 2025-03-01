Энтони Альбанезе отметил, что народ Украины борется за верховенство международного права.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского заявил, что Канберра будет и дальше поддерживать Киев. Политик уверен, что мир в Украине возможен.

"Народ Украины борется не только за свой национальный суверенитет, он борется за верховенство международного права", - заявил Альбанезе журналистам в Сиднее.

При этом он указал, что Австралия будет и дальше поддерживать Киев.

Видео дня

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, потому что это борьба демократической нации против авторитарного режима, возглавляемого Владимиром Путиным, который явно имеет империалистические замыслы не только в отношении Украины, но и всего региона", - отметил австралийский политик.

Также он заявил, что Австралия выделила на помощь Украине 1,5 миллиарда долларов, из которых 1,3 миллиарда - военная помощь.

Кроме того, Альбанезе выразил уверенность в том, что мир в Украине возможен.

Встреча Зеленского и Трампа - главные новости

28 февраля президент Владимир Зеленский посетил Белый дом. В Овальном кабинете между Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла словесная перепалка. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.

Иностранные лидеры и политики выразили поддержку Украине и президенту Владимиру Зеленскому после неудачных переговоров в США. В частности слова поддержки адресовали украинской стороне премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, глава испанского правительства Педро Санчес, сенатор от Калифорнии Адам Шифф, глава МИД Германии Анналена Бербок и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: