Временный бюджет США не означает, что Америка больше не будет помогать Украине, говорят дипломаты.

Временный бюджет США, в котором не предусмотрена помощь для Украины, "не является трагедией", поскольку скоро будет принят полноценный бюджет. Подобные ситуации для американской политической системы являются нормой, заявил в эфире телемарафона замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Он отметил, что подобные бюджетные баталии случаются в Вашингтоне каждый год, это хорошо известно тем, кто следит за американской политикой. В этом контексте важно то, что президент США Джо Байден и представители обеих палат Конгресса в своем большинстве выступают за продолжение помощи Киеву.

"Дискуссия в США будет продолжаться, деньги на финансирование есть. Мы спокойно работаем, не считаем это трагедией. Учитываем этот факт, применяем другие тактики, чтобы продлить помощь", — сказал Точицкий.

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Временный бюджет в США

Как писал УНИАН, после нескольких недель упорных политических баталий Конгресс США принял временный бюджет на 45 дней, в котором максимально сокращены расходы, в частности убрана помощь Украине. Этот документ является результатом временного компромисса из-за позиции части республиканцев, которые в пылу президентской предвыборной кампании решили играть на теме бюджетной экономии.

Полноценный бюджет, куда должно войти финансирование помощи Украине, планируют принять в ближайшие недели.

Ранее в МИД Украины заверили, что данная ситуация не повлияет на поставки той американской помощи, которая уже была одобрена бюджетом на предыдущий финансовый год.

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