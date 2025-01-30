Правительство страны сейчас ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе о поставках приоритетного оборудования, такого как артиллерия и беспилотники.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи примерно на 1,2 миллиарда долларов США. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам министра, примерно 90 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.

"Еще примерно 250 миллионов долларов будет направлено на различные международные фонды. 178 миллионов долларов будет направлено на "датскую модель", по которой привлекаются средства для оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказано в его посте.

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Четверть всего пакета составят вооружения, передаваемые из запасов шведской армии, в том числе 16 боевых катеров (в дополнение к 16 уже поставленным), 1500 противотанковых ракет и 200 гранатометов AT4.

45% всего пакета, или 534 млн долларов, придется на производство нового оружия в Швеции и Европе для нужд Украины. Правительство страны сейчас ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе по поставкам приоритетного оборудования, такого как артиллерия и беспилотники.

На сайте правительства Швеции отмечается, что это уже 18-й пакет военной помощи Украине. Общая сумма предоставленных пакетов с начала полномасштабного вторжения РФ составляет около 61,9 миллиарда шведских крон.

Объявленный Йонсоном пакет помощи состоит из восьми компонентов, крупнейшим из которых являются различные закупки новейшего оборудования, преимущественно шведской и других европейских оборонных отраслей, для передачи Киеву.

Военная помощь для Украины - последние новости

В январе 2025 года Великобритания начала поставлять в Украину десятки тысяч дронов. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Великобритании Люк Поллард.

Он отмечал, что правительство Великобритании продолжит работать с Украиной, чтобы достичь прогресса на ее необратимом пути к членству в НАТО. Кроме того, Лондон будет работать с Контактной группой по вопросам обороны Украины и с другими странами, ускорить международную поддержку и наложить дополнительные расходы на Россию.

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