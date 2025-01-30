По ее словам, помощь выйдет на полную мощность уже в феврале 2025 года.

Командование НАТО по безопасности помощи и тренировки для Украины уже частично взяло на себя координацию военной помощи для Украины. Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Укринформ".

По ее словам, помощь выйдет на полную мощность уже в феврале 2025 года при участии украинских специалистов.

"Мы не обсуждали следующее заседание в формате "Рамштайн", но говорили о запуске миссии. Это один из ключевых проектов, который был начат в ходе саммита в Вашингтоне. Мы подвели итоги подготовки миссии и уже сформированы ее способности. Она может полностью заработать уже в феврале 2025 года. Для меня это особенно важно, потому что эта миссия уже переняла частично координацию помощи на себя, и это создает достаточные условия, чтобы Украина могла чувствовать себя более-менее спокойно", - заявила Стефанишина.

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Чиновница отметила, что новое командование НАТО имеет несколько составляющих, включая военно-гражданскую миссию, которая координирует предоставление военной помощи, в соответствии с потребностями Украины, координацию тренировок для украинских военнослужащих. Также оно занимается разработкой совместно с украинскими партнерами нового видения сектора безопасности и обороны и структуры Сил обороны Украины, в соответствии со стандартами НАТО и реалиями войны. Она добавила:

"Это касается также определения приоритетов по развитию украинских оборонно-промышленных возможностей и закупки иностранного вооружения, которые будут зависеть от стратегии развития Вооруженных сил. Украина официально является участником этой миссии, имеет там несколько генеральских и офицерских должностей. Это означает, что в рамках миссии будет проводиться совместная ежедневная работа, усиленная и улучшенная координация. Уже сейчас все союзники, включая Украину, играют в этом одинаково важную роль".

Помощь для Украины - последние новости

Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о новом пакете помощи Украине на сумму 13,5 млрд шведских крон. В пакет, в частности, войдут 16 боевых катеров, 1500 противотанковых ракет, 146 грузовиков и 200 противотанковых гранатометов.

Йонсон заявил, что это - самый большой пакет помощи с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

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