В парламенте Японии Украина имеет поддержку как провластных партий, так и оппозиционных, отметил посол Украины.

Депутаты японского парламента передали Украине помощь на 1,2 млн долларов, собранных с отчислений от собственных зарплат.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице посол Украины в Японии Сергей Корсунский. "Сегодня у нас маленькая приятность (кроме большой - визита премьер-министра Кишиды в Киев). Группа депутатов верхней палаты парламента Японии от оппозиционной партии Возрождения за счет отчислений от своей зарплаты создала фонд 1,2 млн долларов, на которые приобрела 20 траков "Тойота Хеликс" и два контейнера полезной продукции для наших ВСУ", - отметил Корсунский.

По словам посла, все это в ближайшее время прибудет в Украину для украинских защитников. "Важно, что в парламенте Японии мы имеем поддержку как провластных партий, так и оппозиционных. За исключением буквально одного-двух персонажей, все остальные - за нас", - добавил Корсунский.

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Помощь Украине от Японии

Как известно, в начале полномасштабной войны Япония передала бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду и другую помощь для Вооруженных Сил Украины.

21 марта премьер-министр Японии Фумио Кишида прибыл в Киев и анонсировал помощь энергетическому сектору и передаче нелетального оружия.

Премьер добавил, что его страна помогает Украине в разминировании территории, а также поддерживает теле- и радиовещание Украины, образование и государственное управление и защиту культурного наследия.

По его словам, в 2022 году Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около 1,6 млрд долларов. Кроме того, решено предоставить еще около 5,5 млрд долларов.

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