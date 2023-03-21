Война РФ против Украины - это безобразие, подчеркнул премьер Японии.

Японские власти выделят на поставки Украине нелетального вооружения десятки миллионов долларов.

Власти Японии также решили предоставить нашему государству 470 млн долларов новой односторонней грантовой помощи, в частности, для сектора энергетики, сообщил премьер страны Фумио Кисида во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Суспильне".

"Также страна выделит 30 млн долларов на поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО", - пообещал гость. Кроме того, Кисида отметил, что Япония продолжит поддерживать украинское государство.

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Японский чиновник также сказал, что в прошлом году Япония предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около 1,6 млрд долларов и еще решила оказать дополнительную финансовую помощь в размере около 5,5 млрд долларов, сообщил корреспондент УНИАН.

"Эти средства на общую сумму 7,1 млрд долларов последовательно реализуются для поддержки Украины в различных сферах: энергетике, разминировании и сельском хозяйстве", - добавил Кисида.

Кроме того он заявил, что война России против Украины - это безобразие, которое подрывает основы международного порядка. Кисида добавил, что своими глазами увидел ужасные последствия российской агрессии в Киеве и Буче.

Напомним, Фумио Кисида 21 марта прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Визит премьера Японии в Украину не анонсировали.

Помощь Украине от Японии - что надо знать

В конце февраля Фумио Кисида объявил о том, что Украине будет выделен новый пакет финансовой помощи, который составит более 5 миллиардов долларов.

Ранее японское Минобороны сообщило, что государство передаст укаинской стороне комплекты для химической защиты, а также беспилотные летательные аппараты.

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