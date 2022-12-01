Министры обороны Украины и Испании обсудили усиление сухопутного компонента и флота ВМС ВСУ, продолжение поддержки ПВО.

Украина получит от Испании очередной пакет помощи для усиления способности ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром обороны Испании Маргаритой Роблес в Одессе. Он отметил, что не может рассказать обо всех вещах, которые войдут в пакет.

"Сегодня мы обсуждали очередные пакеты помощи от Испании, которые наши ВСУ получат для усиления способности... Некоторые вещи, которые входят в пакет, мы не разглашаем по соображениям безопасности. Когда они будут уже в применении ВСУ, тогда я смогу о чем-то сообщить. Могу сказать, что у нас был очень продуктивный разговор. Мы говорили и об усилении сухопутного компонента, в том числе продолжении поддержки противовоздушной обороны и усилении компонента нашего флота", - сказал он.

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Резников подчеркнул, что, когда РФ начала использовать тактику террора против объектов инфраструктуры Украины, пытаясь погрузить страну во тьму и холод, то первой на призыв об усилении противовоздушной обороны отреагировала Испания. По его словам, тогда было принято первое решение о предоставлении Украине системы MIM-23 HAWK.

"Это системы ПВО, сейчас идет подготовка этих систем, и скоро мы их получим именно от наших испанских друзей", - сказал Резников.

Как Испания помогает Украине

Известно, что Испания с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывает помощь Украине.

В сентябре транспортные самолеты Воздушных сил ВС Испании совершили 5 рейсов, чтобы доставить 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

В октябре Испания передала Украине внедорожники, машины скорой помощи и медикаменты.

Недавно Маргарета Роблес объявила о передаче двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Hawk вдобавок к уже анонсированным четырем.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Испании заявили, что передадут Украине пяти групп генераторов и 30 машин скорой помощи.

Как известно, 30 ноября неизвестные отправили украинскому послу в Мадриде взрывчатку. В Испании это расследуют как теракт.

Позже такую же "посылку" получила оружейная компания в Сарагосе, которая занимается производством РСЗО, которые передают Украине.

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