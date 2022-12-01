Испания продолжает поддерживать Украину / фото ua.depositphotos.com

Украина получит от Испании очередной пакет помощи для усиления способности ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром обороны Испании Маргаритой Роблес в Одессе. Он отметил, что не может рассказать обо всех вещах, которые войдут в пакет.

"Сегодня мы обсуждали очередные пакеты помощи от Испании, которые наши ВСУ получат для усиления способности... Некоторые вещи, которые входят в пакет, мы не разглашаем по соображениям безопасности. Когда они будут уже в применении ВСУ, тогда я смогу о чем-то сообщить. Могу сказать, что у нас был очень продуктивный разговор. Мы говорили и об усилении сухопутного компонента, в том числе продолжении поддержки противовоздушной обороны и усилении компонента нашего флота", - сказал он.

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Резников подчеркнул, что, когда РФ начала использовать тактику террора против объектов инфраструктуры Украины, пытаясь погрузить страну во тьму и холод, то первой на призыв об усилении противовоздушной обороны отреагировала Испания. По его словам, тогда было принято первое решение о предоставлении Украине системы MIM-23 HAWK.

"Это системы ПВО, сейчас идет подготовка этих систем, и скоро мы их получим именно от наших испанских друзей", - сказал Резников.

Как Испания помогает Украине

Известно, что Испания с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывает помощь Украине.

В сентябре транспортные самолеты Воздушных сил ВС Испании совершили 5 рейсов, чтобы доставить 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

В октябре Испания передала Украине внедорожники, машины скорой помощи и медикаменты.

Недавно Маргарета Роблес объявила о передаче двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Hawk вдобавок к уже анонсированным четырем.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Испании заявили, что передадут Украине пяти групп генераторов и 30 машин скорой помощи.

Как известно, 30 ноября неизвестные отправили украинскому послу в Мадриде взрывчатку. В Испании это расследуют как теракт.

Позже такую же "посылку" получила оружейная компания в Сарагосе, которая занимается производством РСЗО, которые передают Украине.

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