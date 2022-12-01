Украина получит от Испании очередной пакет помощи для усиления способности ВСУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром обороны Испании Маргаритой Роблес в Одессе. Он отметил, что не может рассказать обо всех вещах, которые войдут в пакет.
"Сегодня мы обсуждали очередные пакеты помощи от Испании, которые наши ВСУ получат для усиления способности... Некоторые вещи, которые входят в пакет, мы не разглашаем по соображениям безопасности. Когда они будут уже в применении ВСУ, тогда я смогу о чем-то сообщить. Могу сказать, что у нас был очень продуктивный разговор. Мы говорили и об усилении сухопутного компонента, в том числе продолжении поддержки противовоздушной обороны и усилении компонента нашего флота", - сказал он.
Резников подчеркнул, что, когда РФ начала использовать тактику террора против объектов инфраструктуры Украины, пытаясь погрузить страну во тьму и холод, то первой на призыв об усилении противовоздушной обороны отреагировала Испания. По его словам, тогда было принято первое решение о предоставлении Украине системы MIM-23 HAWK.
"Это системы ПВО, сейчас идет подготовка этих систем, и скоро мы их получим именно от наших испанских друзей", - сказал Резников.
Как Испания помогает Украине
Известно, что Испания с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывает помощь Украине.
В сентябре транспортные самолеты Воздушных сил ВС Испании совершили 5 рейсов, чтобы доставить 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
В октябре Испания передала Украине внедорожники, машины скорой помощи и медикаменты.
Недавно Маргарета Роблес объявила о передаче двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Hawk вдобавок к уже анонсированным четырем.
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Испании заявили, что передадут Украине пяти групп генераторов и 30 машин скорой помощи.
Как известно, 30 ноября неизвестные отправили украинскому послу в Мадриде взрывчатку. В Испании это расследуют как теракт.
Позже такую же "посылку" получила оружейная компания в Сарагосе, которая занимается производством РСЗО, которые передают Украине.