Также в новом грузе военной помощи будут противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Украину направляется большой пакет оборонной помощи из Испании, который состоит из систем противовоздушной обороны Hawk, батареи зенитно-ракетного комплекса Aspide и другого вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил на совместном брифинге с министром иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в Киеве.

"Я очень рад, что новый пакет есть. И в ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив батарею зенитно-ракетного комплекса и ракеты Aspide к ней, четыре системы ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним, а также другое военное снаряжение", - заявил Кулеба.

Видео дня

Как отметил Кулеба, это все именно то, о чем Украина просила Испанию.

"Это именно то, что поможет нам защитить нашу гражданскую инфраструктуру. Это именно то, о чем президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал лидеров других стран помочь нам с этим. Укрепить наши ПВО. Очень конкретный вклад Испании уже в пути в Украину", - заявил Кулеба.

Он добавил, что после обнародования информации о передаче Украине систем Hawk, это также сигнал для других стран начать поиск систем Hawk и их подготовку для передачи в Украину.

"Еще больше средств противовоздушной обороны поступит к нам", - заявил Кулеба.

Испания помогает Украине: что известно

В конце лета Испания передала для Украины батарею ПВО, бронированные машины и боеприпасы.

В сентябре Испания предоставила для ВСУ теплую одежду.

Испания взяла на лечение раненых бойцов украинской армии.

Украина в октябре получила внедорожники от Испании.

13 октября генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Испания передаст Украине четыре пусковые установки HAWK для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Несколько дней назад министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Испании Маргарита Роблес вопросы укрепления обороноспособности Украины, а также анонсировал новый пакет помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: