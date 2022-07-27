Также поляки заказали более 600 гаубиц.

Польша продолжает усиливать свою обороноспособность. 27 июля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с Южной Кореей по покупке легких истребителей FA-50, танков К2 и самоходных гаубиц К9.

Об этом информирует агентство PAP.

Заказ на танки К2 разделен на две фазы. Сначала Польша закупит 180 единиц техники, а затем еще 800 танков. Заметим, что поляки в 2026 году будут совместно с корейцами изготавливать эти танки у себя в Польше.

До 2024 года также Польша закупит у Южной Кореи более 600 гаубиц, с 2026 года это оружие тоже будет производиться в Польше.

Более того, Польша покупает истребители FA-50 в количестве 48 единиц. Этими самолетами они хотят заменить советские Су-22 и МиГ-29.

Недавно поляки передали Украине танки PT-91 Twardy и поэтому корейской техникой заменят то, что отдали.

Ранее Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Она надеется компенсировать эти потери немецкими танками Leopard. В апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского.

Польша решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Также в Польше основной системой ПВО будет американский Patriot.

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