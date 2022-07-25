В Офисе президента благодарят польских друзей за эту военную помощь.

Польша передала Украине боевые танки Twardy.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"PT-91 Twardy от Польши - уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", - написал руководитель ОП.

Количество поставленных танков PT-91 Twardy не уточняется.

PT-91 Twardy - это основной боевой танк армии Польши. Он не создавался с нуля, он разрабатывался в 90-х годах, это - модернизация советских танков Т-72 с заменой систем ремоторизации и усилением бронирования.

Как сообщал УНИАН, в апреле Польша передала Украине более 200 танков Т-72. Сама Польша уже заказала танки К2 у Южной Кореи. Также в апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского.

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