Польша передала Украине боевые танки Twardy.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
"PT-91 Twardy от Польши - уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", - написал руководитель ОП.
Количество поставленных танков PT-91 Twardy не уточняется.
PT-91 Twardy - это основной боевой танк армии Польши. Он не создавался с нуля, он разрабатывался в 90-х годах, это - модернизация советских танков Т-72 с заменой систем ремоторизации и усилением бронирования.
Как сообщал УНИАН, в апреле Польша передала Украине более 200 танков Т-72. Сама Польша уже заказала танки К2 у Южной Кореи. Также в апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского.