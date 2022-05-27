Министр национальной обороны Польши уже подписал письмо-запрос на закупку таких ракетных систем.

Польша решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Запрос на закупку таких РСЗО уже подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом он сообщил в Twitter.

Министр национальной обороны Польши рассказал, что РСЗО HIMARS будут интегрировать в польскую систему боевого управления.

"Мы увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос о покупке около 500 пусковых установок M142 HIMARS для нужд более 80 батарей системы HOMAR. Мы планируем высокий уровень полонизации техники и ее интеграцию с польской системой боевого управления", - написал Блащак.

Ранее УНИАН уже сообщал, что администрация Байдена готовится одобрить передачу Украине РСЗО. Наши военные могут получить современные реактивные системы залпового огня MLRS.

Вас также могут заинтересовать новости: