Польша решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Запрос на закупку таких РСЗО уже подписал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Об этом он сообщил в Twitter.
Министр национальной обороны Польши рассказал, что РСЗО HIMARS будут интегрировать в польскую систему боевого управления.
"Мы увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос о покупке около 500 пусковых установок M142 HIMARS для нужд более 80 батарей системы HOMAR. Мы планируем высокий уровень полонизации техники и ее интеграцию с польской системой боевого управления", - написал Блащак.
Ранее УНИАН уже сообщал, что администрация Байдена готовится одобрить передачу Украине РСЗО. Наши военные могут получить современные реактивные системы залпового огня MLRS.