Президент Польши Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении своего слова по согласованному обмену танками.
Об этом он рассказал телеканалу в кулуарах WELT в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Правительство Олафа Шольца пообещало Польше танки Leopard взамен существующих польских танков, поставляемых в Украину
"Вы не сдержали обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", — сказал Дуда телеканалу WELT в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Он добавил, что Польша надеялась на вооружение, обещанное Шольцом: "Мы предоставили Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша ответственность как соседа", — сказал Дуда. Это ослабило бы собственный военный потенциал Польши и израсходовало военные запасы. Именно поэтому Польша надеялась на поддержку со стороны НАТО, а также со стороны США и Германии"
"Большую часть нашего танкового арсенала в ВС Польши составляют немецкие танки типа Leopard. Так что, если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили их замену в виде обмена, то мы были бы очень счастливы", — сказал президент Польши.
В целом федеральное правительство слишком мало делает для помощи Украине, считает Дуда: "Прежде всего Украине должна помогать сама Германия. Украина действительно очень срочно нуждается в этой помощи".
На прошлой неделе Германия объявила о так называемом кольцевом обмене с Чехией. Берлин хочет предоставить партнеру по НАТО 15 танков Leopard 2 из промышленных запасов и использовать их для компенсации поставок тяжелого вооружения из Чехии в Украину.
Военная помощь от Германии: главное
- Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германии относительно войны России против Украины. Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.
- Германия решила передать Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого, артиллерийские боеприпасы и средства перехвата.