Германия обещала Польше танки Leopard взамен существующих польских танков, поставляемых в Украину.

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении своего слова по согласованному обмену танками.

Об этом он рассказал телеканалу в кулуарах WELT в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

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"Вы не сдержали обещание. И, честно говоря, мы очень разочарованы этим", — сказал Дуда телеканалу WELT в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он добавил, что Польша надеялась на вооружение, обещанное Шольцом: "Мы предоставили Украине большое количество танков, потому что считаем, что это наша ответственность как соседа", — сказал Дуда. Это ослабило бы собственный военный потенциал Польши и израсходовало военные запасы. Именно поэтому Польша надеялась на поддержку со стороны НАТО, а также со стороны США и Германии"

"Большую часть нашего танкового арсенала в ВС Польши составляют немецкие танки типа Leopard. Так что, если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили их замену в виде обмена, то мы были бы очень счастливы", — сказал президент Польши.

В целом федеральное правительство слишком мало делает для помощи Украине, считает Дуда: "Прежде всего Украине должна помогать сама Германия. Украина действительно очень срочно нуждается в этой помощи".

На прошлой неделе Германия объявила о так называемом кольцевом обмене с Чехией. Берлин хочет предоставить партнеру по НАТО 15 танков Leopard 2 из промышленных запасов и использовать их для компенсации поставок тяжелого вооружения из Чехии в Украину.

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