КНР такими действиями ввяжется в конфликт против международной коалиции.

У Китая нет причин массово снабжать Россию летальным оружием. В этом случае КНР ввяжется в конфликт с международной коалицией и попадет под санкции. А Поднебесная только недавно находилась в состоянии торговой войны с США.

Таким мнением поделился российский политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков в интервью УНИАН. Он заявил: "Китай, помогая военным образом Российской Федерации, фактически ввязывается в конфликт с международной коалицией. Я, конечно, сейчас уже ничего не могу исключать, но зачем это нужно Китаю? Чтобы весь мир открестился и включил какие-то механизмы ограничений? Для чего Китаю нужен Путин? Я не думаю, что китайцы за него вступятся, и будут массовые поставки оружия на фронт".

По мнению Гудкова, Поднебесная стремится к восстановлению нормальных отношений после торговой войны с США. А что касается мирного плана КНР, то он должен содержать пункты о выводе войск с временно оккупированных территорий, признании вины и репарациях. Иначе, как считает российский политик, предложение не будет принято. На весомые уступки для России никто не согласится.

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Помощь России от Китая: актуальная информация

Журналисты Spiegel на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину опубликовали материал о подготовке поставок оружия агрессору из Китая. По данным репортеров, речь идет о ста единицах дронов-камикадзе ZT-180.

В МИД КНР ответили на информацию в СМИ: "Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту, он не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам".

Поднебесная также представила свой "мирный план" 24 февраля. В него входят уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, возобновление переговоров и так далее.

В США раскритиковали китайский план. Как заявил советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, весь перечень предложений можно было бы закончить на "уважении суверенитета".

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