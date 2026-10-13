ТЦК остановили авто для вручения повестки: законны ли такие действия

Представители ТЦК не имеют права самостоятельно останавливать частные автомобили, автобусы и маршрутки для вручения повесток.

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не имеют права самостоятельно останавливать автомобили, автобусы или маршрутки для вручения повестки. Такие полномочия при наличии предусмотренных законом оснований имеет Национальная полиция. Об этом заявил полковник Запорожского ОТЦК Андрей Гуренко, пишет Судебно-юридическая газета.

По словам Андрея Гуренко, военнослужащие ТЦК не уполномочены самостоятельно останавливать ни частные автомобили, ни общественный транспорт для вручения повесток.

Останавливать транспортные средства могут сотрудники Национальной полиции, если для этого есть законные основания.

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"Останавливать транспортные средства разрешено органам Национальной полиции, если для этого есть соответствующая причина. Военнослужащий не имеет права останавливать транспортное средство", – пояснил Гуренко.

В то же время законодательство не запрещает вручать повестки в общественных местах или за пределами помещений ТЦК, подчеркнул представитель территориального центра комплектования.

Мобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, мужчину, который учился на дневной форме в колледже, мобилизовали из-за того, что в ТЦК усомнились в его реальной вовлеченности в учебный процесс. После этого мужчина обратился в суд, чтобы обжаловать это решение.

25 июля 2026 года комиссия при ТЦК отменила отсрочку. Как пояснял ответчик в суде, во время проверки возникли сомнения, действительно ли мужчина учится. В частности, он якобы не смог ответить на вопросы об образовательной программе, учебном плане и специальных дисциплинах.

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