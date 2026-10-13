Россия ударила по Украине 'Искандерами', 'Бандеролями' и дронами: детали ночной атаки

Зафиксированы попадания в 17 точках, а также падение обломков в 7 точках.

В ночь на 13 октября противник атаковал Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 с территории Брянской области. Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

В сообщении приводится статистика только по сбитым дронам.

Также враг атаковал Украину 9 баражирующими боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т" и 108 ударными БПЛА типа Shahed (74 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым – Гвардейское.

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"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed (58 из них – реактивные), "Гербера", дронов других типов", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах отмечают, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 17 точках, а также падение сбитых (обломки) в 7 точках. Кроме того, зафиксированы попадания баражирующих боеприпасов в городе Харькове, часть из них цели не достигла.

Атаки РФ на Украину – последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью были атакованы, в частности, Киев, Харьков и Львовская область.

В частности, 12 октября в Киеве около полуночи раздались взрывы, хотя тревога не объявлялась. Тогда в Воздушных силах Украины пояснили, что во время атаки на столицу были обнаружены баллистические цели, причины устанавливаются:

Информации о запусках с территории противника не поступало. Причины выясняются.

В результате российского удара по Харькову вечером 12 октября погибли как минимум три человека. В Холодногорском районе ракета попала в четырехэтажный жилой дом и полностью разрушила подъезд. Спасательная операция продолжается.

По данным ГСЧС, под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры в Холодногорском и Шевченковском районах города.

Кроме того, утром 13 октября в селе Мурованое Львовского района в результате падения сбитого российского беспилотника загорелись два жилых дома. Также повреждены три автомобиля. Информации о пострадавших пока нет.

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