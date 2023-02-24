В МИД Китая в пятницу, 24 февраля, опровергли сообщения СМИ о том, что Пекин ведет переговоры с Москвой о поставках беспилотников. Там заверили, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту, сообщает CNN.
"Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту, он не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам", — заявил на ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Он утверждает, что в последнее время очень много дезинформации о китайской стороне.
Китай поставит России дроны - Spiegel
Как сообщило издание Spiegel, Россия ведет переговоры с Китаем о поставках оккупантам ударных дронов-камикадзе. Журналисты утверждали, что производитель этих БПЛА Bingo уже согласился изготовить и испытать 100 прототипов ZT-180 перед передачей беспилотников РФ в апреле 2023 года.
Кроме того, утверждалось, что Bingo планирует поставлять компоненты и технологии в Россию, чтобы страна могла самостоятельно производить около 100 дронов в месяц.
Накануне в США заявили, что Китай рассматривает поставку РФ летального вооружения дня войны против Украины. Более того, западная разведка сообщала, что КНР уже помогает режиму Путина.