На этой неделе западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Китай, возможно, рассматривает возможность предоставления России смертоносной военной помощи — Пекин отвергает эти обвинения.

В МИД Китая в пятницу, 24 февраля, опровергли сообщения СМИ о том, что Пекин ведет переговоры с Москвой о поставках беспилотников. Там заверили, что страна проявляет "ответственный подход" к военному экспорту, сообщает CNN.

"Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту, он не осуществляет продажи оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам", — заявил на ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он утверждает, что в последнее время очень много дезинформации о китайской стороне.

Видео дня

Китай поставит России дроны - Spiegel

Как сообщило издание Spiegel, Россия ведет переговоры с Китаем о поставках оккупантам ударных дронов-камикадзе. Журналисты утверждали, что производитель этих БПЛА Bingo уже согласился изготовить и испытать 100 прототипов ZT-180 перед передачей беспилотников РФ в апреле 2023 года.

Кроме того, утверждалось, что Bingo планирует поставлять компоненты и технологии в Россию, чтобы страна могла самостоятельно производить около 100 дронов в месяц.

Накануне в США заявили, что Китай рассматривает поставку РФ летального вооружения дня войны против Украины. Более того, западная разведка сообщала, что КНР уже помогает режиму Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: