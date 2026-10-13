В Украине подорожал доллар: какой курс валют в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,79 грн, а евро – 50,06 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 13 октября, вырос на 10 копеек и составляет 45,34 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,79 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 3 копейки и составляет 50,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,06 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,00 гривень. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,90 грн/евро, а курс продажи – 50,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 13 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,4 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 7 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что украинцы могут инстинктивно искать дополнительную защиту для своих сбережений. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,7–45,3 гривни на межбанковском рынке и 44,8–45,4 гривни на наличном рынке.

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