Мужчина, стрелявший возле гольф-клуба Трампа, очень хотел воевать в Украине и даже ездил в Киев и был вербовщиком.

Подозреваемый в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, американец Райан Рут был одним из тех, кто отправился в Украину в 2022 году, чтобы воевать против России в составе "Иностранного легиона", пишет Financial Times. Как заявляет издание, тогда он прибыл на границу Польши с Украиной, пришел в офис международного легиона, но его не приняли из-за возраста — ему было 56 лет.

"Они сказали: "Тебе 56 лет, ты стар и у тебя нет опыта. Так почему бы тебе не заняться набором и координацией?", - рассказал Рут в эксклюзивном интервью для медиа.

Поэтому, по данным СМИ, мужчина отправился в Киев, разбил палатку на Майдане Независимости и начал "координировать" волонтеров.

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"Моя первоначальная цель была в том, чтобы поддержать иностранных бойцов и тех, кто жертвует своим временем, энергией и жизнями ради поддержки Украины", - добавил он.

Кроме того, по информации журналистов, Райан Рут развешивал листовки по столице, предлагая иностранцам $1,200, если те войдут в состав "Иностранного легиона" и будут воевать против оккупантов. Контактную информацию он указывал свою собственную и не имел официального отношения к этому вооруженному формированию.

Как отмечает издание, 56-летний американец получил отказ и от подразделения международного легиона, связанного с ГУР (Главным управлением разведки) — его назвали "слишком странным" и упомянули об неадекватном поведении мужчины.

Рут рассказывал изданию, что хотел привлечь тысячи афганских военнослужащих, которые сбежали из страны после прихода Талибана.

"У нас есть 20,000 афганских солдат, которые сидят без дела", - добавил американец.

Очередное покушение на Дональда Трампа

В воскресенье, 16 сентября, рядом с гольф-клубом Trump International во Флориде произошла стрельба, задержанным мужчиной оказался, по данным СМИ, Райан Рут.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в ходе инцидента подозреваемого поймали. На расследование дела были брошены "все ресурсы". Задержать подозреваемого удалось благодаря одному из очевидцев, который запомнил марку машины и ее номер.

Кроме того, Дональд Трамп прокомментировал стрельбу возле гольф-клуба. Он заявил, что не пострадал и что его ничто не остановит. ФБР расценивает стрельбу как возможную попытку покушения

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