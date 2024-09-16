ФБР расценивает стрельбу как возможную попытку покушения на Трампа.

Экс-президент США и кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал стрельбу возле его гольф-клуба.

"Рядом со мной были слышны выстрелы. Прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: Я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", - говорится в его заявлении. Об этом сообщает CNN.

По данным Assosiated Press, неизвестный белый мужчина в возрасте около 65 лет просунул дуло автомата через забор гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Бич - сотрудник Секретной службы США его заметил и открыл огонь. В итоге мужчина бросил оружие и попытался скрыться на машине, но был задержан.

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ФБР расценивает стрельбу как возможную попытку покушения на Трампа. Секретная служба США подтвердила, что ее агент открыл огонь по вооруженному подозреваемому в гольф-клубе, где находился Трамп.

Местная полиция сообщила, что задержала мужчину после стрельбы у гольф-клуба Трампа во Флориде, рядом с местом ЧП нашли АК-47.

Свидетель видел, как подозреваемый, позже задержанный в инциденте с безопасностью около Трампа, выбежал из кустов..Он сфотографировал егоавтомобиль, что привело к задержанию подозреваемого, пишет CNN.

Мужчина, взятый под стражу после того, как рядом с Трампом прозвучали выстрелы, был "относительно спокоен" во время задержания, заявил в воскресенье шериф округа Мартин Уильям Д. Снайдер.

Он рассказал, что неназванный подозреваемый не был вооружен, когда сотрудники правоохранительных органов вытащили его из машины. Снайдер утверждает, что его агентство "затопило" межштатную автомагистраль 95 и перекрыло большой участок шоссе, прежде чем в конечном итоге благополучно остановило подозрительный автомобиль.

"У меня есть четкое понимание от следователей, что у нас действительно есть подозреваемый, которого они ищут в округе Палм-Бич", - сказал он.

Покушения на Трампа - реакция Харрис

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис заявила, что ее проинформировали о стрельбе, произошедшей на поле для гольфа Трампа ранее.

"Меня проинформировали о сообщениях о выстрелах, которые были произведены вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде", - написала она.

Харрис отметила, что она рада, что Трамп в безопасности и добавила, что "насилию нет места в Америке".

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