Американские системы наведения считаются критически важными для обеспечения попадания ракет в цели.

Великобритания не позволит Украине использовать ракеты большой дальности по целям в России без согласия Соединенных Штатов. Об этом пишет The Times.

Пять бывших министров обороны и бывший премьер-министр призвали действующего премьер-министра Британии Кира Стармера действовать в одностороннем порядке. Они предупредили, что задержки только придадут смелости Путину.

Однако The Times сообщили, что Великобритания не будет "действовать в одиночку", поскольку американские системы наведения считаются критически важными для обеспечения попадания ракет в цели.

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Британское правительство считает, что США, скорее всего, все же дадут зеленый свет на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя в администрации президента Байдена есть расколы.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что западным союзникам нужна "общая стратегия".

"Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем. Теперь мы обсуждаем это с Соединенными Штатами и другими ключевыми союзниками. Мы направляемся на Генеральную ассамблею ООН, где все встретимся с Зеленским менее чем через 12 дней", - сказал он.

По его словам, ни одна война не выигрывается только оружием. "Важно, чтобы мы поддерживали украинцев в продолжении отпора России в Черном море, важно, чтобы они могли справиться с огромными вызовами в воздухе, которые создает Россия, и, конечно, чтобы мы поддерживали их — и мы это сделали — в обучении их собственных мужчин и женщин на передовой. Мы хотим поставить Украину в самую сильную позицию в будущем", - заявил Лэмми.

Снятие ограничений на использование оружия для Украины

Президент США Джо Байден сообщил, что его администрация в настоящее время рассматривает возможность снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия в конфликте с Россией.

Reuters сообщает, что Соединенные Штаты с осторожностью относятся к поставкам или разрешению на применение оружия, способного поражать цели на территории России, опасаясь возможной эскалации конфликта.

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