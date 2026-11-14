Трамп поддержит только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы, - Кушнер

Он напомнил, что "Трамп четко дал понять, что для достижения прочного мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины.

После трехсторонних встреч и последующих обсуждений с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским спецпредставители США продолжают поддерживать тесные контакты с Россией, Украиной и европейскими партнерами относительно дальнейших шагов. Об этом сообщил зять президента США Джаред Кушнер.

"В настоящее время мы сосредоточены на содействии прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами, а также на подготовке повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров. В ходе этих дискуссий возник ряд новых идей, которые сейчас прорабатываются. Некоторые из них могут привести к прорыву, другие - трансформироваться в новые предложения, помогающие преодолеть остающиеся разногласия", - написал он.

Кушнер напомнил, что "Трамп четко дал понять, что для достижения прочного мира необходимы надежные гарантии безопасности для Украины, а также детальные и практически реализуемые договоренности о послевоенной безопасности, которые снизят риск возникновения нового конфликта".

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"НАТО останется важнейшей опорой европейской безопасности, дополненной более эффективными механизмами в военной сфере, в области коммуникации, предотвращения конфликтов и взаимной деэскалации, включая практические способы урегулирования споров до того, как они перерастут в кризисы. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы напрямую вовлечь наших европейских партнеров в эти дискуссии. Любое итоговое соглашение должно быть одобрено соответствующими сторонами - Трамп поддержит только те договоренности, которые укрепят безопасность Украины и Европы и сделают возникновение конфликтов в будущем менее вероятным", - отметил спецпредставитель.

По его словам, в прессе появлялись сообщения о максималистских требованиях обеих сторон, сопровождаемые жесткой политической риторикой.

"Однако в ходе наших закрытых обсуждений обе стороны осознают, что для прекращения этой войны потребуются практические компромиссы. Те из нас, кто стремится к поиску решений, продолжают серьезную и конструктивную работу. Человеческие потери в этой войне катастрофичны, а стоящие перед нами вопросы остаются чрезвычайно сложными. Тем не менее, мы полны решимости продолжать эту непростую работу, сохранять конфиденциальность, необходимую для ведения деликатных переговоров, и найти путь к завершению этой ужасной войны и установлению прочного мира", - добавил он.

Переговоры по Украине

Ранее издание Financial Times писало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в попытках вдохнуть новую жизнь в мирные переговоры между Украиной и Россией, расширили рамки проблемы, включив в неё вопрос об архитектуре безопасности Европы, что вызвало большую радость у Кремля.

Они сыграли на руку российскому диктатору Владимиру Путину, который давно требует устранить так называемые "первопричины" войны против Украины.

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