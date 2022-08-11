Он напомнил Шольцу, что реальные российские солдаты пытают и убивают украинцев.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, который отверг идею общего запрета на въезд гражданам РФ в страны Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении министра в Twitter.

"Не Путин, а реальные российские солдаты пришли из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне в основном поддерживают войну, болеют за ракетные удары по украинским городам и убийства украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скептически относится к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам. Он отметил, это война Путина, поэтому ему трудно согласиться с этой идеей.

При этом правительство Эстонии объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами за несколькими исключениями.

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