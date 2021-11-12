Студент устроил пожар в доме 94-летней женщины, которая была больна деменцией.

В Великобритании подросток устроил пожар в доме своей бабушки, а затем признался в ее убийстве во время игры в "Правда или действие". 17-летнему студенту сначала не поверили, но затем он рассказал о содеянном своему психоаналитику, а после еще и отчиму.

Друзья хранили тайну подростка, но отчим заявил в полицию, передает издание Sky News.

В 2018 году 94-летняя женщина по имени Мэри Грегори скончалась после пожара в своем доме. Изначально полицейские думали, что возгорание произошло из-за тлеющей сигареты, которую могла обронить бабушка. Правоохранители не стали возбуждать дело, ее смерть сочли несчастным случаем.

Однако вскоре 17-летний сводный внук бабушки играл со своими друзьями в "Правду или действие" и проговорился о реальной причине смерти женщины. Студент заявил, что она умерла по его вине. В ходе игры он рассказал, что поджег занавеску в доме бабушки. Причиной убийство юноша назвал желание "облегчить страдания" родственницы, которая болела деменцией.

Читайте такжеСолдат-срочник совершил каминг-аут и отказался возвращаться в армию из-за издевательствДрузья отказывались поверить словам студента, но он все равно убедил их хранить информацию об убийстве в тайне. Но юноша сам не смог скрыть свой поступок.

В дальнейшем он признался в содеянном в беседе с психоаналитиком, а после этого решил рассказать об этом еще и своему отчиму. Тот, в отличие от друзей студента, решил обратиться в полицию.

Правоохранители возобновили следствие и арестовали 17-летнего парня. Во время обыска у него нашли детальный план дома бабушки. Помимо этого, в истории браузера юноши обнаружили странные запросы. Студент хотел узнать, как ему обуздать желание "причинять зло" и какая ответственность ждет несовершеннолетнего человека, если он совершит убийство.

Ранее УНИАН уже сообщал, что житель Англии обезглавил мать, потому что считал ее порождением дьявола. Мужчина порезал ее тело на 11 частей и завернул части липкой пленкой.

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Автор: Виолетта Орлова