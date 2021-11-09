Привитые Коронаваком украинцы смогут попасть в Великобританию без предоставления отрицательного результата теста на COVID-19 по прибытию, самоизоляции и прохождения теста на COVID-19 на 8 день.

Великобритания с 22 ноября 2021 года начнет пускать туристов, привитых всеми одобренными ВОЗ вакцинами от коронавируса, включая распространенный в Украине китайский CoronaVac.

Об отом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

"С 4 часов утра в понедельник, 22 ноября, правительство будет признавать вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, Sinovac, Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных поездок, что принесет пользу полностью вакцинированным людям из ряда стран", – говорится в сообщении.

Таким образом, с 22 ноября привитые Коронаваком украинцы смогут попасть в Великобританию без предоставления отрицательного результата тестирования на COVID-19 по прибытию, самоизоляции по прибытию и прохождения теста на COVID-19 на 8 день.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacИм останется только забронировать и оплатить до прибытия в страну прохождение теста на COVID-19 на 2 день пребывания в Англии, заполнить перед приездом в Великобританию онлайн-форму и пройти тест на COVID-19 в течение 2 дней по прибытию в страну.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз решением от 9 ноября 2021 года официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, учитывая ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в нашей стране.

Автор: Марина Григоренко