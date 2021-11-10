Присяжные признали мужчину невиновным в убийстве по причине невменяемости.

41-летний житель Кембриджшира Эрнест Груша обезглавил свою 59-летнюю мать Веславу Мержеевскую, порезал ее тело на 11 частей и завернул части липкой пленкой.

Об этом говорится в судебных материалах Кембриджского королевского суда, цитирует The Daily Mail.

Затем, 22 февраля, мужчина весь в крови зашел в местную лавку, продавец вызвал полицию, которая на месте происшествия застала "жуткую сцену".

Во время обысков правоохранителей Груша развернул некоторые части тела и поместил их в шкаф и холодильник, а голову матери высунул через окно. Злоумышленника сразу задержали.

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На судебном заседании стало известно, что 41-летний Эрнест пошел на преступление, потому что считал мать порождением дьявола, а бог велел ему ее убить и расчленить тело, чтобы уничтожить сатану.

"Он был убежден, что она воскреснет, если он выльет воду и кровь на ее расчлененные части тела", – сообщил судья.

Эрнест и убита Веслава являются гражданами Польши, которые переехали в Британию несколько лет назад.

Местные описали членов семьи как "трудолюбивых" людей, а Грушу – как "тихого и скрытного мужчину без намека на агрессивное поведение". Однако, по словам свидетелей, психическое состояние Эрнеста заметно ухудшилось в январе 2021 года.

Психиатр в зале суда подтвердил, что у обвиняемого – биполярное аффективное расстройство (маниакально-депрессивное заболевание), и что убийство произошло "в ходе маниакального эпизода".

Выяснилось, что 59-летняя женщина обращалась в соответствующие службы, чтобы изолировать сына, однако необходимой помощи не получала.

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Автор: Виолетта Орлова