Бывший премьер Швеции Карл Бильдт считает, что Европа находится в самой опасной ситуации с безопасностью с начала 1960-х годов.

Последняя кибератака на украинские правительственные сайты дополняет картину подготовки России к крупномасштабной агрессии против Украины.

Об этом бывший премьер-министр Швеции, сопредседатель аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Карл Бильдт написал в Twitter.

"Похоже, что кибератака на Украину, которую сразу же увидели, была совершена для внедрения вредоносного ПО, которое по инструкции в какой-то момент более или менее уничтожило бы все системы", - отметил он.

Читайте такжеКибератака на Украину: советник Байдена пригрозил России ответом"Мы находимся в самой опасной ситуации с безопасностью в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака на Украину лишь дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии против страны", - считает Бильдт.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд украинских правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

СБУ расследует причастность российских спецслужб к кибератаке.

В Госспецсвязи заявили, что это была самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

В Минцифры заявили, что цель атаки - не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев. При этом в министерстве отметили, что россияне могут вбросить в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "слив" персональных данных украинцев, и заверили, что эти данные надежно защищены.

После атаки в корпорации Microsoft заявили, что ее специалисты обнаружили вредоносное программное обеспечение на десятках пораженных систем. Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, занимающихся информационными технологиями, все они базируются в Украине.

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