По мнению Фридриха Мерца, исключение Москвы "сломало бы позвоночник платежной системы".

Кандидат в лидеры Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который вероятнее всего станет новым главой партии, предостерег от исключения России с международной банковской платежной системы Swift.

Его цитирует издание Der Tagesspiegel.

"Отказ в доступе к Swift может стать атомной бомбой для рынков капитала, а также для отношений между товарами и услугами", — сказал он. "Мы должны оставить Swift нетронутым".

Читайте такжеКулеба о закупке оружия в Германии: Украина ведет дискуссии с некоторыми членами Альянса"Если бы что-то подобное произошло, я видел бы серьезные экономические неудачи для наших экономик. Это ударило бы по России. Но мы нанесем себе значительный ущерб, как сильная экспортная страна", — предупредил Мерц.

Он отметил, что опасается серьезных последствий не только для европейско-российской торговли услугами и товарами, но и для мировой торговли.

"Swift — это система обработки международных денежных операций с товарами и услугами. Исключение Москвы по сути сломало бы позвоночник этой международной платежной системы", - отметил он.

Напомним, ранее глава российского банка "ВТБ" Андрей Костин заявил, что Россия переживет отключение от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины.

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