Массовая авария произошла на одной из ключевых дорог в трех десятках километров от столицы Чехии.

Сильный снегопад, обрушившийся на Чехию, стал причиной крупной аварии, полностью перекрывшей одну из основных автомагистралей недалеко от Праги.

В четверг, 20 января, по данным полиции, там столкнулись около 40 легковых и грузовых автомобилей, пишет ABC News.

По информации региональной спасательной службы, пострадали не менее шести человек. Двух из них на вертолетах доставили в больницу в Праге.

Трасса D5, где произошло ДТП, является одним из двух основных маршрутов, связывающих Прагу с Германией. После аварии его решили закрыть на несколько часов.

Как сообщал УНИАН, Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение почти по всей территории Украины. Сегодня днем в большинстве областей порывы ветра достигнут 15-20 м/с, в Карпатах будет метель, а на дорогах страны гололедица.

Кроме того, в ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода с периодическим снегом. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах 0°...-4°, но потом морозы усилятся.

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