По данным синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время дневная температура в большинстве областей Украины будет в пределах 0°...-4°, но с новой недели морозы усилятся.

В ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода с периодическим снегом. Дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах 0°...-4°, но потом морозы усилятся.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"С новой недели в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов", - предупредила синоптик.

По ее данным, 21-22 января в Украине периодически будет выпадать снег. "Разве что в южной части без существенных осадков, а также на востоке в воскресенье в основном сухо", - отметила синоптик, и предупредила о гололедице и порывистом ветре.

Читайте такжеБез сильных морозов, но со снегом: как изменится погода в Украине перед выходными (карта)

По ее словам, в ближайшие дни температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0°...-4°, а на юге будет +1°...+5°.

В Киеве в субботу и воскресенье, по прогнозу синоптика, временами будет снежить, также ожидается порывистый ветер. Ночью -3°...-6°, днем 0°...-2°. Гололедица.

В Киеве на следующей неделе, по словам Натальи Диденко, морозы также окрепнут.

Напомним, на сегодня, 21 января, в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра и гололедица на дорогах. Непогода обойдет только Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: