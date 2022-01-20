Осадки ожидаются во второй половине дня.

В пятницу, 21 января, в Киеве весь день будет пасмурная погода, а небо затянуто облаками.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается до -4°, а днем будет -2°.

Во второй половине дня ожидается снег, возможно с переходом в мокрый снег.

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Также ощущение холода добавит сильный западный ветер, скорость которого составит 4 - 5,9 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 737 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -5°, днем -3°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурна погода, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°, снег.

В Тернополе 21 января ночью будет -5°, днем -2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -4°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью -4°, днем 0°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -6°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -4°...-3°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в пятницу будет ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -4°...-2°, снег.

В Одессе 21 января - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Херсоне в пятницу ночью -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем 0°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -4°...-2°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°, снег.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -4°...+2°, мокрый снег.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Северодонецке - будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем +3°, снег.

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