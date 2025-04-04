Торговля между США с Россией упала до самого низкого уровня за десятилетия после вторжения в Украину.

Президент США Дональд Трамп сдерживает новые экономические санкции в отношении России как рычаг влияния на мирные переговоры по поводу окончания войны против Украины.

Такое мнение высказала Александра Прокопенко, сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia, которая ранее работала в российском центральном банке, пишет The New York Times (NYT). "Это политическое решение. Трамп не хочет эскалации, пока продолжаются его переговоры с Путиным", - высказала мнение Прокопенко.

Издание отметило, что идея о том, что Трамп использует пошлины как инструмент переговоров, подтверждается его отношением к Ирану, еще одной мишени его амбиций по заключению соглашений. "Он поставил Иран в самый низкий уровень новых тарифов, 10% ниже, чем ставка, наложенная на Израиль, верного союзника США", - отметило издание.

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Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Москву пощадили, потому что санкции, введенные против страны после ее полномасштабного вторжения в Украину, означают, что торговля между США и Россией фактически прекратилась.

Торговля между США и Россией упала до самого низкого уровня за десятилетия после вторжения. Но в 2024 году РФ все еще экспортировала в США товаров на $3 млрд. Это в основном удобрения и платина.

Издание отметило, что Тамп пригрозил ввести пошлины для покупателей российской нефти, которая является спасательным кругом для российской военной машины, если российский диктатор Путин не будет согласится сотрудничать с Трампом в вопросе прекращения войны против Украины. NYT отметил, что такие пошлины значительно осложнят внешнюю торговлю страны.

При этом издание допустило, что состав российского экспорта также мог сыграть свою роль. Россия является третьим по величине поставщиком удобрений в США, и общий объем ее экспорта удобрений вырос за последний год.

"Трамп размышлял, как защитить американских фермеров, ключевую избирательную силу, от последствий своих торговых войн. Сохранение низкой стоимости удобрений может быть частью этой стратегии.

Пошлины Трампа

Трамп ввел ввозную пошлину на весь импорт. Базовая пошлина - 10%. Ее применяют к странам, которые по мнению Трампа ввели минимальные пошлины на американские товары.

Для Украины ставка пошлины установлена на уровне - 10%. А вот РФ вообще нет в списке. Это единственная крупная страна, с товаров которой Трамп решил не собирать пошлину.

3 марта стало известно, что Трамп наврал о необходимости пошлин на импорт. Издание WP указал, что именно было выдумкой.

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