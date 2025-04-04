Ключевыми генераторами роста цен на этот драгоценный металл останутся центральные банки, отметил аналитик.

К концу лета 2025 года цены на золото будут колебаться от $2 990 до $3 250 за унцию, прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

По его словам, целый ряд причин сохранит самые высокие цены на золото в ближайшее время:

"Сохранение геополитической напряженности в мире, торговые войны, непредсказуемость Дональда Трампа на фоне нарастающей угрозы рецессии в самих США и необходимости снижения процентных ставок Федрезервом будут поддерживать спрос на золото со стороны центробанков, инвестфондов и консервативных инвесторов-физлиц".

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При этом, как акцентировал аналитик, ключевыми генераторами роста цен на этот драгоценный металл останутся центральные банки.

"Особенно, в случае еще большего накала торговых войн Дональда Трампа с Европой и Китаем, а также дальнейшего усиления военного напряжения в мире - прежде всего в Украине и на Ближнем Востоке", - добавил Козырев.

Вместе с тем, как прогнозирует аналитик, со временем дороговизна золота на фоне снижения спроса частично охладит к нему интерес и приведет к снижению цены на него. К факторам, работающим против золота, эксперт отнес его предыдущий стремительный рост:

"Период коррекции уже не за горами, так как снижение спроса со стороны ювелирной промышленности, замена дорожающего золота на более дешевые материалы в высокоточной промышленности и глобальное снижение платежеспособного населения в Индии, Китае и Турции (основных "потребителях" золотых украшений) неизбежно приведет к снижению спроса на этот драгоценный металл".

Цены на золото - что сообщалось

Напомним, как писал Reuters, инвесторы опасаются, что новые пошлины президента США Дональда Трампа усилят торговую войну, грозящую ввергнуть мир в рецессию. В итоге 3 апреля акции на мировых рынках упали, а инвесторы обратили свое пристальное внимание на облигации, золото и иену.

Отмечалось, что золото достигло рекордной отметки выше 3160 долларов за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до 147,29 за доллар, так как валютные трейдеры искали безопасные места за пределами долларового рынка.

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