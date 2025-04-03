Значительная часть аргументов Трампа была либо манипуляцией, либо просто ложью.

США ввели пошлины на весь импорт. По крайней мере часть аргументов, которыми президент Дональд Трамп оправдывал этот шаг, были манипулятивными или откровенно ложными, пишет The Washington Post (WP).

"Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны становились богатыми и могущественными, во многом за наш счет", - сказал Трамп.

На это WP отмечает, что США не являются ни бедной, ни слабой страной. Фактически у Америки самый большой ВВП на душу населения среди всех крупных стран, включая Западную Европу.

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"Соединенные Штаты взимают с других стран только 2,4-процентный тариф на мотоциклы. Между тем Таиланд и другие страны взимают значительно более высокие цены, например, 60%, Индия взимает 70%, Вьетнам взимает 75%, а другие даже больше. Так же до сегодня Соединенные Штаты в течение десятилетий взимали 2,5-процентный тариф на автомобили иностранного производства. Европейский Союз взимает с нас более 10 процентов тарифов", - сказал Трамп.

По данным WP, озвученные Трампом цифры являются ошибочными, а иногда манипулятивными. Например, Индия взимает 50-процентную пошлину на мотоциклы, а не 70-процентную, и недавно она объявила о снижении до 40 процентов. Что касается автомобилей, то США уже полвека сохраняют 25-процентную пошлину на импортные пикапы, что значительно выше европейской пошлины на автомобили.

"Toyota продает 1 миллион иностранных автомобилей в США, а General Motors не продает [в Японии] почти ни одного. Ford продает очень мало. Ни одной из наших компаний не разрешено выходить в другие страны", - сказал Трамп.

Эту часть речи Трампа в WP считают манипуляцией. Авторы публикации отмечают, что проблемы американских производителей в Японии связаны не с административными или таможенными барьерами, а с полным непониманием американцами японского рынка. Японский потребитель предпочитает компактные и экономичные машины, тогда как американцы производят огромные авто с прожорливыми двигателями.

"Если вы посмотреть на Китай, я получил сотни миллиардов долларов за свой срок", - сказал Трамп, имея в виду таможенные пошлины с китайских товаров во время его первой каденции.

Это заявление WP называет неправдой. Статистика свидетельствует, что за первую каденцию Трампа на пошлинах с китайского импорта бюджет США получил лишь 75 миллиардов долларов. И поскольку эти пошлины предприниматели заложили в конечную стоимость товара, фактически за все заплатили американские потребители, а не китайские производители. К тому же потом США пришлось потратить 28 миллиардов долларов на помощь фермерам, которые пострадали от потери бизнеса, когда Китай отомстил ответными пошлинами.

Трамп огородил Америку сплошной пошлиной на импорт

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп ввел ввозную пошлину на весь импорт, но ставки для отдельных стран разные. Базовая пошлина - 10%. Ее применяют к странам, которые по мнению Трампа ввели минимальные пошлины на американские товары. Для стран, которые имеют высокие тарифы ввозной пошлины, США тоже применяют высокие ставки пошлины.

Для Украины ставка пошлины установлена на минимальном уровне - 10%. А вот России вообще нет в списке. То есть на товары из России никакой пошлины не взымают. Это единственная крупная страна мира (кроме Канады и Мексики с которыми отдельная история), с товаров которой Трамп решил не собирать пошлину.

Тотальный таможенный барьер вокруг США перепугал мировые рынки и вызвал стремительный рост золота в цене. Зато доллар упал до шестимесячного минимума вместе с доходностью американских облигаций.

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