Пока ни один из пленных не изъявил желания переехать в Южную Корею.

Сеул готов провести консультации с Украиной относительно приема северокорейских военных, захваченных ВСУ, если пленные выразят желание перебраться в Южную Корею. Как сообщает Yonhap, об этом сегодня на брифинге заявил представитель министерства иностранных дел Ли Чжэ Ун.

Соответствующее заявление представитель ведомства сделал, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что два северокорейских солдата были захвачены на Курщине, где они воевали на стороне России.

Как отмечается, согласно Конституции Южной Кореи, вся территория Корейского полуострова считается ее юрисдикцией, а жители полуострова - гражданами Южной Кореи.

Видео дня

"Поскольку Конституция Южной Кореи признает всех жителей Корейского полуострова гражданами Южной Кореи, правительство готово обсуждать с Украиной вопрос приема этих солдат, если они захотят перебраться к нам", - отметил Ли Чжэ Ун.

В то же время он подчеркнул, что ни один из двух захваченных солдат пока не выразил намерения перебраться в Южную Корею. Он добавил, что южнокорейские власти поддерживают связь с украинской стороной для обсуждения связанных с этим вопросов.

Также СМИ пишет, что в видео, опубликованном Зеленским, один из пленных задает вопрос, являются ли украинцы хорошими людьми. Получив утвердительный ответ от переводчика, он сказал: "Я хочу здесь жить".

Северокорейские солдаты на войне против Украины - что известно

По оценкам южнокорейской разведки, КНДР отправила около 11 000 солдат для участия в российско-украинской войне. Из них около 300 человек погибли, а еще около 2700 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, первые сообщения о попадании солдат КНДР в украинский плен появились еще в декабре 2024 года. Однако из-за тяжелых ранений они умерли. Уже 11 января 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны удалось взять в плен первых северокорейских военных и доставить их в тыл.

Позже Зеленский сказал, что Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России. При этом украинский президент отметил, что для тех солдат из КНДР, которые не захотят возвращаться, могут быть некоторые другие пути. В частности, если они изъявят желание приближать мир через распространение правды на корейском об этой войне, получат такую возможность.

Вас также могут заинтересовать новости: