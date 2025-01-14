Пленный северокорейский военный подтвердил, что получил в России новые документы, в которых имел новое имя.
Об этом говорится на видеозаписи общения украинских следователей с пленным солдатом из Северной Кореи, которое обнародовал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
В подписи к видео глава государства отметил:
"Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну", - отметил глава государства в подписи к видео.
На вопрос где и как попал в плен ВСУ северокорейский солдат ответил, что "точно не помнит, но был какой-то бой". По его словам, после боя было отступление. А поскольку его ранило, он не мог передвигаться и его не эвакуировали, то где-то 3-5 дней оставался один.
"После этого войска Украины нашли меня, сделали какой-то укол и доставили машиной сюда", - говорит пленный.
В тех российских документах, которые были при нем, как утверждает военный, не настоящее его имя и не было фотографии.
"Фотографии не было. Относительно имени я тоже не помню (которое указано в документе - УНИАН), но там не мое имя было", - сказал пленный.
Он также сообщил, что северокорейские военные имели инструктаж о правилах обращения с украинскими военнопленными.
"У меня было такое обучение: если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинку с домом. Одна картинка с домом, а другая картинка - там оружие. Надо ему показать и спросить, что он выбирает. Если он выбирает дом, его отпускают. Если выбирает оружие - мы сдаем его в плен", - говорит военный из Северной Кореи.
По его словам, в плен украинских военных ни он, ни кто-то другой из его подразделения не захватывали.
КНДР на войне в Украине - важные новости
Как сообщал УНИАН, Россия в октябре 2024 года привлекла к войне против Украины военных КНДР. В США заявили, что северокорейские войска впервые приняли участие в боях на Курщине 4 ноября прошлого года.
Недавно стало известно, что Украина захватила в плен солдат из КНДР, которые воюют на стороне страны-агрессора.
Одного из них 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники ВСУ. Как отметили в СБУ, это первые северокорейцы, которые попали в плен.
У одного из солдат был российский военный билет на имя другого человека, зарегистрированного в России. По словам военнослужащего, он получил этот документ осенью прошлого года, когда, по его словам, некоторые северокорейские подразделения приняли участие в недельных учениях с российскими войсками.