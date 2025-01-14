Пленный рассказал, что имел указание, что делать с украинскими военными, которые будут взяты им в плен.

Пленный северокорейский военный подтвердил, что получил в России новые документы, в которых имел новое имя.

Об этом говорится на видеозаписи общения украинских следователей с пленным солдатом из Северной Кореи, которое обнародовал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

В подписи к видео глава государства отметил:

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"Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну", - отметил глава государства в подписи к видео.

На вопрос где и как попал в плен ВСУ северокорейский солдат ответил, что "точно не помнит, но был какой-то бой". По его словам, после боя было отступление. А поскольку его ранило, он не мог передвигаться и его не эвакуировали, то где-то 3-5 дней оставался один.

"После этого войска Украины нашли меня, сделали какой-то укол и доставили машиной сюда", - говорит пленный.

В тех российских документах, которые были при нем, как утверждает военный, не настоящее его имя и не было фотографии.

"Фотографии не было. Относительно имени я тоже не помню (которое указано в документе - УНИАН), но там не мое имя было", - сказал пленный.

Он также сообщил, что северокорейские военные имели инструктаж о правилах обращения с украинскими военнопленными.

"У меня было такое обучение: если мы поймали солдата из Украины, то показываем ему картинку с домом. Одна картинка с домом, а другая картинка - там оружие. Надо ему показать и спросить, что он выбирает. Если он выбирает дом, его отпускают. Если выбирает оружие - мы сдаем его в плен", - говорит военный из Северной Кореи.

По его словам, в плен украинских военных ни он, ни кто-то другой из его подразделения не захватывали.

КНДР на войне в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, Россия в октябре 2024 года привлекла к войне против Украины военных КНДР. В США заявили, что северокорейские войска впервые приняли участие в боях на Курщине 4 ноября прошлого года.

Недавно стало известно, что Украина захватила в плен солдат из КНДР, которые воюют на стороне страны-агрессора.

Одного из них 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники ВСУ. Как отметили в СБУ, это первые северокорейцы, которые попали в плен.

У одного из солдат был российский военный билет на имя другого человека, зарегистрированного в России. По словам военнослужащего, он получил этот документ осенью прошлого года, когда, по его словам, некоторые северокорейские подразделения приняли участие в недельных учениях с российскими войсками.

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