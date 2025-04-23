Представитель Кремля заверил, что "Россия достигнет своих целей мирным или военным путем".

Если украинская армия сложит оружие и выйдет с территорий Донетчины, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей, военные действия "будут мгновенно прекращены", заявил пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

"В нашей Конституции есть четыре региона. Украинская армия должна сложить оружие и отойти. Если она это сделает, военные действия будут мгновенно прекращены", - заявил он.

Также сказал, что "Россия достигнет своих целей мирным или военным путем", и эти цели не изменились с начала войны. Одна из них, добавил, - нейтральный статус Украины.

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"Безопасность одних стран не должна достигаться за счет безопасности других стран. Если вы хотите обеспечить безопасность Украины и втянуть ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нейтральный статус Украины необходим", - сказал спикер Кремля.

По словам Пескова, отставка президента Украины Владимира Зеленского не входит в требования России, но легитимность любых подписанных им документов можно "юридически подвергнуть сомнению".

"Россия не намерена нападать на страны Балтии"

В то же время, заверил он, Россия не намерена нападать на страны Балтии, Финляндию и Швецию, которые находятся в составе НАТО.

"Россия не имеет никаких проблем или территориальных претензий к странам Балтии, хотя там живут русские, их интересы постоянно нарушаются, на что Брюссель не обращает ни малейшего внимания", - отметил Песков.

Что касается Финляндии или Швеции, которые вступили в НАТО, то, подчеркнул он, Россия "принимает меры для обеспечения своей безопасности", но, добавил, конфликта с ними у РФ нет.

"К счастью, ни в Прибалтике, ни в Финляндии россиян не обстреливают из танков или боевых самолетов, как это происходит на Донбассе с 2014 года. А в Прибалтике нет гражданской войны, где регулярная армия истребляет россиян только за то, что они русские", - подчеркнул Песков.

"Европа не является суверенной"

Европу он обвинил в том, что она "хочет войны, а не переговоров", а также "работает на администрацию Байдена" (Джо Байден - предыдущий президент США, - ред.).

"Европа не является суверенной; она сделала то, о чем ее просила администрация Байдена, будто каждый президент, каждый премьер-министр был его советником", - высказался Песков.

Сейчас же, говорит, "Вашингтон говорит о мире, а европейцы, ответственные за обеспечение будущего мира на своем континенте, говорят лишь о войне".

"Трамп - мощный политический лидер"

Песков похвалил президента США Дональда Трампа и назвал, что его объединяет с российским диктатором Путиным.

"Оба понимают абсурдность отказа от диалога. Объединяет их желание решать самые сложные вопросы путем обсуждения. Именно то, чего не хватало предыдущей администрации Байдена. При Байдене и Обаме (Барак Обама, - бывший президент США, - ред.) американцы также давали нам уроки демократии. Но посмотрите, через что пришлось пройти Трампу и его семье! Трампу удалось вернуться, потому что он мощный политический лидер, а также потому, что его личность очень сильна!".

"Встреча Путина и Трампа готовится"

По словам Пескова, ведется подготовка к встрече Трампа и Путина. Он подчеркнул, что она "должна быть продуктивной", ведь "и Трамп, и Путин хотят результатов".

На вопрос, может ли Трамп объявить о новых санкциях против России, если она не подпишет перемирие до конца апреля, Песков отметил, что "Трамп никогда не называл никакой даты".

"И мы не считаем, что назначение сроков будет уместным. Потому что Путин поддерживает прекращение огня", - сказал спикер Кремля.

Переговоры по окончанию войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, на переговоры в Лондоне 23 апреля администрация США подготовили мирное соглашение, согласно которому Россия сохраняет за собой почти все захваченные у Украины территории. В то же время среди условий нет четких гарантий безопасности для Украины со стороны США. 23 апреля в Лондоне американская делегация должна была обсудить этот план с представителями Украины.

Однако переговоры отменили. Стало известно, что Госсекретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах, поскольку Киев дал понять, что отвергает признание Крыма российским. "Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет соглашение, которое признает контроль Москвы над Крымом", - писало CNN.

После отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь на них аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии. Зато заявили о запланированных двусторонних переговорах между главными дипломатами Украины и Великобритании.

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