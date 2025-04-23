Издание раскрыло главные пункты плана Трампа по прекращению войны, который американские дипломаты привезут в Лондон для ознакомления.

Президент США Дональд Трамп предложил мирное соглашение, которое позволяет России сохранить за собой почти все захваченные у Украины территории. Соглашение является частью семипунктового плана прекращения войны, который не содержит четких гарантий безопасности для Украины со стороны США, пишет The Telegraph.

В среду в Лондоне американская делегация обсудит план с представителями Украины, чтобы получить их реакцию. Ключевой пункт предложения - официальное признание Крыма частью России, а также фактическое признание оккупации других территорий.

Это будет означать "замораживание" нынешней линии фронта, оставляя Путину контроль над большинством оккупированных земель. Частичным уступом Украине станет возвращение доступа к устью Днепра и отвод российских войск из еще одного района Херсонщины.

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Спецпредставитель Трампа по Украине, генерал Кит Келлог ожидает согласия Украины на план уже в среду, после чего его коллега Стив Уиткофф представит документы диктатору Владимиру Путину. Однако украинские чиновники считают предложенное соглашение "горькой пилюлей", поскольку оно не гарантирует безопасность и закрепляет территориальные потери.

Позиция Москвы также неоднозначна - Путин вряд ли захочет уступить даже небольшие территории. Во вторник вечером стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио, который должен был участвовать в переговорах, решил не присоединяться.

План Трампа - что предлагает американский лидер

Один из источников сообщил, что первые два пункта плана предусматривают немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Киевом и Москвой. По третьему пункту, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, сохраняя возможность присоединиться к ЕС.

Европейские силы могут обеспечить стабильность, однако, как отмечает The Telegraph, США не гарантируют их поддержку.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее заявил: "Никакие европейские силы не могут быть направлены в Украину без американской поддержки".

Четвертый пункт плана - официальное признание Крыма российским. Это противоречит международному праву, согласно которому "ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства".

Кроме Крыма, Россия удерживает части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Предложение фактически позволяет сохранить контроль над этими регионами, хотя и без формального признания.

Запорожскую АЭС, которая сейчас под контролем РФ, планируют передать США. Шестой пункт предусматривает соглашение о добыче полезных ископаемых, открывающее доступ американским компаниям к украинским ресурсам.

Седьмой пункт - снятие всех американских санкций против России и новый этап сотрудничества в сфере энергетики.

Как реагируют стороны

План не согласуется с внешнеполитической линией Великобритании, которая поддерживает вступление Украины в НАТО. 14 февраля премьер лично подтвердил эту позицию Зеленскому.

Несмотря на согласие Путина "заморозить" линию фронта, Кремль заявил, что "не стоит устанавливать жесткие временные рамки". Украинская Конституция не позволяет отказ от территорий без референдума, который сейчас невозможно провести из-за военного положения.

Ожидается, что встреча в Лондоне не завершится окончательной договоренностью. Представители МИД Украины рассматривают ее как возможность выразить собственное видение мира.

Мирный план Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия могут заключить "сделку" уже на этой неделе.

Издание Bloomberg на днях сообщило, что США готовы признать временно оккупированный Крым российским в рамках соглашения о мире между Россией и Украиной. На официальном уровне в Вашингтоне эту информацию не подтвердили.

В то же время The Washington Post сообщает, что США в Лондоне предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на это сообщение, рассказав, допускает ли Украина возможность признания Крыма российским. Он в очередной раз напомнил мировому сообществу, что Крым является украинской суверенной территорией, а Россия стремится затянуть войну, поскольку быстро договориться обо всем не получится.

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