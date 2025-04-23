Переговоры об Украине в Лондоне отменили, - Sky News

Германия и Франция вслед за США отменили визиты своих топ-дипломатов в британскую столицу.

Запланированные в Лондоне переговоры министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины отменены. Вместо этого переговоры состоятся двусторонние переговоры между главными дипломатами Украины и Великобритании, пишет Sky News.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига останется в Лондоне для двусторонней встречи с Дэвидом Лемми. После отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь в Лондон аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии.

По данным СМИ, Рубио отказался лететь в Лондон после того, как Владимир Зеленский отклонил один из главных пунктов плана Трампа по завершению войны. Речь идет о признании аннексии Крыма. План также предусматривает замораживание линии фронта. В ответ союзники Украины надеются на гарантии безопасности и участие в послевоенной реконструкции.

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Путин, по данным Financial Times, согласился на прекращение наступления вдоль текущей линии фронта, оставляя под контролем РФ 20% территории Украины.

Трамп предупредил, что выйдет из переговоров как посредник, если стороны будут усложнять процесс. Рубио пригрозил выходом США из диалога при отсутствии прогресса в течение нескольких дней.

Вместо визита Рубио Лемми провел с ним телефонный разговор, который назвал "продуктивным":

"Великобритания работает с США, Украиной и Европой ради мира и прекращения незаконного вторжения Путина".

Рубио подтвердил готовность к дальнейшим техническим встречам:

"Наша команда с нетерпением ждет содержательных и хороших технических встреч с украинскими и британскими коллегами... и переноса моей поездки в Великобританию на ближайшие месяцы".

Британия и Франция продвигают идею создания "коалиции желающих" для миротворческой миссии после прекращения огня. Но эксперты сомневаются в реалистичности плана без США.

Переговоры в Лондоне - что предшествовало

Ранее УНИАН сообщал, кто представит Украину на предстоящих переговорах в Лондоне. В состав украинской делегации на предстоящих переговорах войдет, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Кроме того, туда поедет министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Впрочем, сегодня стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта".

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