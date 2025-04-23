Враг стремится захватить плацдарм на островах.

На юге Украины российские оккупанты сосредотачивают живую силу и технику, чтобы усилить штурмы. В эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что захватчики сосредотачивают мотоциклы, багги, квадроциклы для того, чтобы быстро передвигаться по полю боя и попытаться продавить оборону ВСУ, добравшись до украинских укреплений.

Как отметил спикер, самые тяжелые отрезки фронта - это Ореховское направление (район населенных пунктов Степное, Лобково, Малые Щербаки), Гуляйпольское (Гуляйполе, Малиновка) и Новопавловское направление (Новополь, Свободное Поле, Привольное), где противник постоянно проводит штурмовые действия, ежедневно наносит авиационные удары управляемыми бомбами, неуправляемыми авиационными ракетами и тому подобное.

"Это три самых опасных участка... Однако вся линия боестолкновения на юге горячая...", - добавил Волошин.

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В комментарии для "РБК-Украина" он уточнил, что на этих трех направлениях (Ореховское, Новопавловское и Гуляйпольское) оккупанты сосредотачивают определенное количество сил и средств, чтобы вскоре активизировать штурмовые действия.

"Они там собрали личный состав - штурмовиков, и есть достаточное количество техники, среди которых ББМ, большое количество мотоциклов и легкомоторной техники", - констатировал Волошин.

По данным спикера, россияне ежесуточно теряют на юге около 100 солдат. В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 91 оккупанта, накануне - 113.

Также он отметил, что штурмовые группы противник также накапливает на левобережье Днепра на Херсонщине. Однако это делается не для форсирования реки, а для проведения определенных разведывательно-поисковых действий в устье Днепра или небольшими десантными группами попытаться захватить определенный участок на островной зоне.

По мнению спикера, противник вряд ли сможет форсировать Днепр, однако стремится захватить плацдарм на островах, чтобы осуществлять огневое воздействие на Силы обороны, держать под огневым контролем определенную часть Днепра и проток.

"Самое неприятное то, что противник увеличивает огневую активность, наносит удары по жителям Херсонщины по применению артиллерии, авиационных средств", - добавил Волошин.

Ситуация на юге Украины - последние новости

Как писал УНИАН, недавно представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сказал, что оккупационные войска РФ хотят заблокировать Запорожье в апреле-мае, и перебрасывают для этого резервы.

Спикер отметил, что самая напряженная ситуация в районе населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Лобково. Кроме того, враг пытается прорваться на правый берег реки Янчекрак, чтобы развить наступление на село Каменское.

Также в Силах обороны Юга сообщали, что враг изменил тактику и пошел на штурм большим подразделением. В частности 16 апреля на Ореховском направлении противник начал штурмовые действия в составе подразделений. Всего в бою приняли участие не менее 320 российских штурмовиков, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багов.

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