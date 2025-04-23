На переговорах от США должен быть Кит Келлог.

Госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах в Лондоне, направленных на поиск путей завершения войны России против Украины, поскольку "Киев дал понять, что отклонит ключевой пункт предложения администрации Трампа по прекращению трехлетнего конфликта", пишет CNN.

Сообщается, что Рубио должен был принять участие в переговорах с украинскими, британскими и европейскими официальными лицами, однако, как заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, он не поедет "по логистическим причинам".

Сообщается, что вместо него США будет представлять спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. По словам источника, знакомого с этим планом, предложение включает признание контроля России над временно оккупированным Крымом.

Видео дня

"Любое признание российского контроля над Крымом стало бы радикальным разворотом в политике США за последнее десятилетие. Президент Украины Владимир Зеленский ясно дал понять, что открыт к переговорам с Россией, но Киев не примет сделку, признающую контроль Москвы над Крымом", - говорится в материале.

Зеленский подчеркнул, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма, ведь это "противоречит нашей Конституции".

Другие новости о переговорах в Лондоне

Ранее УНИАН сообщал, кто представит Украину на предстоящих переговорах в Лондоне. В состав украинской делегации на предстоящих переговорах войдет, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Кроме того, туда поедет министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Белый дом, в свою очередь, подтвердил новый визит Уиткоффа к Путину. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что переговорный процесс "движется в правильном направлении".

Вас также могут заинтересовать новости: