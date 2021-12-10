Новый владелец заплатил за нее 471 тысячу долларов.

На аукционе Heritage Auctions в Соединенных Штатах Америки за рекордно высокую цену продали первое издание книги о Гарри Поттере.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" выставил на аукцион американский коллекционер.

В 1997 году первое издание вышло в Британии тиражом всего в 500 экземпляров.

Читайте такжеБездомный сжег 15-метровую елку на площади в Нью-Йорке (фото, видео)Покупатель отдал за лот 471 тысячу долларов.

Отмечается, что это мировой рекорд для художественного произведения, выпущенного в двадцатом столетии.

"Гарри Поттер" - это серия из 7 фантастических романов Джоан Роулинг о приключениях юноши, узнавшего в возрасте 11 лет, что он является волшебником.

Ранее сообщалось, что на HBO Max выйдет спецэпизод, посвященный 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень". В нем снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Грин и другие известные актеры.

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Автор: Людмила Жерновская