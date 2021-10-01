После выхода экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов.

В Шотландии сгорело кафе The Elephant House, в котором Джоан Роулинг писала книгу Гарри Поттер и философский камень.

Об этом сообщает ВВС.

Пожар произошел еще 24 августа 2021 года. Именно в этом заведении писательница работала над первой книги культового романа. После выхода экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов.

В результате сильного пожара помещение кафе было практически полностью уничтожено. В то же время владелец кафе Дэвид Тейлор отметил, что ему удалось спасти столик Роулинг, за которым она всегда сидела.

"К счастью, я нашел столик Роулинг среди завалов. Хотя вода и дым его повредили, он был в задней комнате, поэтому его удалось спасти. Я отправлю его на реставрацию", - заявил Тейлор.

Читайте такжеЗвезды "Гарри Поттера" отметили 19 лет со дня выхода первого фильма (видео)

Напомним, редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе Tennants в Британии по удивительной цене - 80 000 фунтов стерлингов (почти 111 тысяч долларов или 2,9 миллиона гривень). Это один из 500 экземпляров из первого тиража, который вышел в свет в 1997 году.

"Гарри Поттер" - это серия из 7 фантастических романов Джоан Роулинг о приключениях юноши Гарри Поттера, узнавшим в возрасте 11 лет, что он является настоящим колдуном, и его друзей в школе волшебства и колдовства Хогвартс и за ее пределами.

Книги и фильмы о Гарри Поттере получили невероятную популярность и собрали огромную аудиторию фанатов со всего мира.

Автор: Денис Прядко