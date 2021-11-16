В нем зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Грина.

Американский интернет-сервис HBO Max представил тизер спецэпизода, посвященного 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Он опубликован на Youtube-канале HBO.

Специальный эпизод, посвященный 20-летию Гарри Поттера получил название "Возвращение в Хогвартс".

Актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вместе с режиссером Крисом Коламбусом вернутся в Хогвартс, чтобы отпраздновать годовщину выхода первого фильма франшизы.

Читайте такжеScorpions выпустили новую песню (видео)"Возвращение в Хогвартс" расскажет очаровательную историю с помощью совершенно новых подробных интервью и бесед с актерами, приглашая поклонников в волшебное путешествие по одной из самых любимых частей серии", - говорится в сообщении.

Также в специальном эпизоде появятся Хелена Бонtм Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс, Марк Уильямс, Бонни Райт, Альфред Энох, Мэтью Льюис, Эванна Линч и другие.

Спецэпизод выйдет на HBO Max 1 января 2022 года.

Серия фильмов о Гарри Поттере

"Гарри Поттер" - это серия из 7 фантастических романов Джоан Роулинг о приключениях юноши Гарри Поттера, узнавшим в возрасте 11 лет, что он является настоящим колдуном, и его друзей в школе волшебства и колдовства Хогвартс и за ее пределами.

Книги и фильмы о школе волшебства получили невероятную популярность и собрали огромную аудиторию фанатов со всего мира.

Автор: Людмила Жерновская