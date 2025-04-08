Посол США говорит, что они будут судить о приверженности Путина к перемирию по действиям РФ.

Соединенные Штаты Америки не будут терпеть недобросовестные переговоры о прекращении войны или нарушение обязательств по перемирию в Украине.

Об этом во время выступления на брифинге Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине заявила посол США Дороти Ши. Она выразила соболезнования семьям погибших от удара по Кривому Рогу, отметив, что баллистическая ракета имела кассетную боеголовку.

Посол напомнила, что Вашингтон предложил Киеву и Москве всеобъемлющее прекращение огня. Украинская сторона согласилась на это предложение, однако россияне настаивали на перемирии только на объектах энергетической инфраструктуры и в Черном море. Украина согласилась и на это.

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Ши подчеркнула, что для достижения мира и Украина, и Россия должны полностью выполнить обязательства по прекращению огня, которые они взяли на себя в Эр-Рияде:

"Мы призываем Россию и Украину выполнить свои обязательства. Мир наблюдает за этим. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность и продемонстрировать, что их приверженность миру является реальной. В частности, мы призываем Российскую Федерацию помнить, что удары, подобные удару по Кривому Рогу, и казни военнопленных могут повредить мирным усилиям и всем зависящим от них дискуссиям".

Ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, 4 апреля российские войска нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому району в центре Кривого Рога, используя баллистическую ракету "Искандер-М" с кассетной боеголовкой.

Удар пришелся на территорию с многоэтажными домами, детской площадкой и сквером. Погибли 20 человек, среди которых 9 детей, ранения получили еще 75, включая 12 детей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил потрясение в связи с атакой, отметив, что она стала самой смертоносной для детей с начала вторжения, и может быть квалифицирована как военное преступление.

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