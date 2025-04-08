Какие вопросы будут обсуждаться - пока что неизвестно.

Российские и американские официальные лица проведут новые переговоры в Стамбуле, Турция, 10 апреля, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россию на переговорах будут представлять сотрудники Министерства иностранных дел, однако он не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждаться. Объявление последовало после того, как представитель кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев вернулся с двухдневных встреч в США, пишет Bloomberg.

Дмитриев встретился в Вашингтоне со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретарём Марко Рубио спустя несколько дней после того, как президент США выразил недовольство Путиным из-за отсутствия прогресса в достижении прекращения огня в войне России против Украины.

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Переговоры России и США - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Европа сильно нервничает из-за переговоров России и США по Черному морю. В частности, прибрежные государства ЕС - Румыния и Болгария - остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США.

Кроме того, Лавров прокомментировал переговоры с США и в очередной раз набросился на Украину. Политик подчеркнул, что Россия не может "верить Киеву на слово" и добавил, что Россия была согласна на все просьбы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно черноморской инициативы, однако "Киев передумал в последний момент".

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